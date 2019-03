Um caminhão-baú atingi fiações e derruba poste e deixa parte do bairro São Francisco sem energia elétrica, nesta madrugada de sexta-feira (1), em Campo Grande/MS. Um padrão de energia foi danificado. O Motorista do veículo fugiu do local. Não houve vítimas. Técnicos da concessionária de energia elétrica estiveram no local reparando os danos.

