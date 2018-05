Um caminhão tombou e interditou parcialmente a pista lateral da Avenida Av. Cônsul Assaf Trad, saída para Cuiabá. O fato aconteceu nesta tarde de quarta-feira (16), em Campo Grande.

De acordo informações o motorista não consegui fazer a curva devido peso da carga e tombou.

A Policia de trânsito está no local coordenando os trabalhos de remoção do veículo. As causas do acidente serão apuradas.

Comentários