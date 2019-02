Caminhoneiro é flagrado com maços de cigarros contrabandeados

CAMAPUÃ-MS (Correspondente) – Caminhoneiro é preso com 240 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na tarde de quinta-feira (21), no Km 200 da BR-060, em Camapuã/MS. A PRF abordou um caminhão VW/24.280 placas de Caraguatatuba/SP e com ajuda de cães farejadores descobriram a carga ilegal de tabaco. Além de R$ 4.217 que de acordo com as investigações eram para custear a viagem. O motorista declarou que pegou o caminhão com a carga em Dourados/MS e levaria para Chapadão do Sul/MS, onde deixaria num posto de combustível com a chave no contado. Receberia pelo transporte ilegal R$ 3.000,00. O preso, o veículo e a carga de cigarros foram entregues à Polícia Federal em Campo Grande/MS.

