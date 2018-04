CORUMBÁ-MS (Correspondente) – Uma jovem (18) e um rapaz (26) ficaram feridos após um acidente na BR-262. Fato aconteceu na manhã desta sexta-feira (20), em Corumbá/MS.

O motorista (26) perdeu o controle da direção e capotou. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros, encaminhado a passageira que foi arremessada para fora do veículo com fartura no pé e Ele com suspeita de traumatismo craniano ao Hospital da Região.

