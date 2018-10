Campanha educativa sobre arborização urbana acontece sábado

A Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), realizará no próximo sábado (6), na Rua 14 de Julho (entre a Avenida Mato Grosso e Rua Antônio Maria Coelho), das 9 às 16 horas, ações de Educação Ambiental por meio da distribuição de folheto informativo com a temática arborização urbana, durante a terceira edição do projeto ‘Reviva Cultura’.

A estratégia faz parte do “Programa Cidade das Árvores”, convênio celebrado recentemente entre a PMCG, TV Morena, Energisa e Ministério Público Estadual, que objetiva sensibilizar a população sobre a importância da arborização urbana.

A diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues, ressalta que a expectativa é que a campanha envolva toda a população, informando quanto a importância de realizar o plantio e o manejo de espécies arbóreas adequadas para o perímetro urbano, permitindo que as árvores desempenhem plenamente sua função ecológica.

“As ações de educação ambiental do “Programa Cidade das Árvores” se estenderão também para os Conselhos Regionais das 7 (sete) regiões urbanas, bem como para os Distritos, com a disponibilização de material informativo sobre os critérios a serem observados do plantio, as espécies arbóreas indicadas e recomendações de manejo da muda”, relata a Diretora.

Bruna Zucarelli, chefe da Divisão de Parques e Praças da Planurb, ressalta que é necessário compatibilizar o desenvolvimento urbano com o meio ambiente da nossa cidade, destacando ainda a existência do Plano Diretor de Arborização Urbana – PDAU do município.

“A ideia é popularizar as diretrizes existentes para arborização da cidade por meio de espaços de debate e reflexão onde, muitas vezes, além de transmitir o conhecimento podemos vivenciar os benefícios que as árvores produzem para a saúde física e mental da população”, acrescentou a bióloga.

O material que será distribuído durante a ação está disponível para download no http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/downloads/folheto-arborizacao-urbana/ ou por meio do link (bit.ly/folhetocidadedasarvores).

Projeto Reviva Cultura

A terceira edição do projeto Reviva Cultura, que faz parte do Programa Reviva Campo Grande, será realizada no dia 6 de outubro de 2018, na Rua 14 de Julho, na quadra entre a Avenida Mato Grosso e Rua Antônio Maria Coelho, das 9 às 16 horas.

Nesta, são previstos os serviços de emissão de Carteira de Trabalho, vacinação antirrábica, doação de animais, informações e exames para detecção de HIV e Hepatite, microscópio para visualização de larvas de mosquito da dengue, divulgação do Serviço do Benefício da Prestação Continuada e outros serviços dos CRAS, Educação Patrimonial, exposição de fotos antigas da Rua 14 de Julho e educação para o trânsito.

E as atrações: aula de ritmos, apresentação de dança do Grupo Dançurbana, apresentações musicais com Mistura Fina, Zé Du, Banda Municipal Ulisses Conceição, Xandy e Hallyson Rodrigo.

Além da Planurb, participarão do evento: Segov, Sesau, Semed, Sedesc, SAS, Sectur, Agetran, Emha, Sesdes, Funesp, CDL, Acicg, SEBRAE/MS, SESC, Governo do Estado, Abrasel, Ambev e Cerv Já.

Créditos Assessoria da Prefeitura de CG

