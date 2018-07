Campanha “Voto Certo é Voto Limpo” será lançada na segunda-feira (23) no TRE-MS

Na próxima segunda-feira (23), será lançada na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), a campanha institucional “Voto Certo é Voto Limpo”.

Trata-se de uma iniciativa conjunta do TRE-MS, do Ministério Público Federal (MPF), do Ministério Público Estadual (MPMS) e da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do voto ético, livre e consciente na escolha dos seus representantes.

O plano de ação da campanha prevê a utilização de outdoors, camisetas, adesivos, panfletos, busdoor e redes sociais, de forma que conscientize o cidadão sobre os valores morais e as consequências do seu voto.

O lançamento acontece às 9h, no plenário do TRE-MS, rua desembargador Leão Neto do Carmo, n. 23, Parque dos Poderes.

