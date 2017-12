Campo Grande adere aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU

Segunda capital brasileira e a primeira cidade em Mato Grosso do Sul a aderir a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, subscrita pela República Federativa do Brasil, Campo Grande volta a ser destaque, desta vez em nível mundial.

Ato nesta sexta-feira (22), no gabinete do prefeito Marquinhos Trad, deu posse aos membros da Comissão Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que terá como presidente a presidente do Comitê Gestor do Fundo de Apoio à Comunidade – FAC, a primeira-dama Tatiana Trad.

Durante a cerimônia, que contou com a presença de todo o secretariado do município, vereadores e do ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, Tatiana falou do novo desafio.

“Campo Grande adere hoje formalmente à Agenda 2030 da ONU, mas o trabalho na busca da redução das desigualdades e melhoria na qualidade de vida da população começou logo que a atual gestão municipal assumiu a administração da capital. Vamos continuar trabalhando com a finalidade de internalizar, difundir e dar transparência ao processo de implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que coincide com a nossa missão a frente do FAC e também das secretarias municipais”, assegura a primeira-dama.

Ao se colocar à disposição de Campo Grande, desta vez exercendo a função como ministro da República, Marun lembra da importância da busca conjunta do desenvolvimento sustentável do planeta.

“A União e os governos são abstratos, mas a cidade onde vivemos é concreta, é real. Então, se faz urgente e necessária a união de todos nós que vivemos nela para preservar a vida. O mundo está avisando que não dá mais para buscar qualquer tipo de desenvolvimento que não preserve o meio ambiente, a natureza com tudo o que nela existe, inclusive a nós mesmos. Depois de quatro anos sem destaque em nada, Campo Grande – que sempre foi uma referência em diversos projetos – volta a ter destaque assumindo esse compromisso tão importante. Contem comigo. Estou exercendo a função de ministro com a cabeça no Brasil, mas meu coração sempre estará aqui no Mato Grosso do Sul e especialmente em Campo Grande”, destaca o ministro, que é membro da Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O prefeito também destacou o trabalho em conjunto para atingir os objetivos da agenda da ONU. “Este ato serve para coroar a união da prefeitura, câmara, sociedade e a União, por meio do ministro Carlos Marun, que certamente será um importante parceiro na busca de atingirmos com qualidade as metas tão essenciais para a preservação da vida. Estamos hoje aqui, neste ato histórico, fazendo uma afirmação positiva para algo tão importante, numa data que antecede o nascimento de Jesus, e certos de que cada passo dessa comissão será abençoado e colherá frutos importantes”, ressalta Marquinhos.

Sobre a Comissão Municipal

Por meio do Decreto n. 13.332, de 20 de novembro de 2017, publicado no Diogrande edição n. 5.063, a prefeitura cria a Comissão Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e estabelece como referência aos planos, programas, projetos e ações do Poder Executivo o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS.

De acordo com o decreto, as Secretarias, órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta e fundacional do Poder Executivo Municipal deverão observar na elaboração dos seus planos, programas, projetos e ações a um ou mais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, podendo se valer do uso da ilustração gráfica do(s) respectivo(s) ODS’s.

Fica criada a Comissão Municipal para os objetivos de Desenvolvimento Sustentável com a finalidade de internalizar, difundir e dar transparência ao processo de implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, subscrita pela República Federativa do Brasil.

A presidência da Comissão Municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável será exercida pela Presidente do Comitê Gestor do Fundo de Apoio à Comunidade – FAC da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais – SEGOV, neste caso, a primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad.

A Comissão Municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável será integrada por um representante, titular e suplente, de cada um dos seguintes órgãos: Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia; Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Saúde Pública; Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana; Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social; Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; Subsecretaria de Políticas para as Mulheres; Subsecretaria de Políticas para Juventude; Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação; Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano; Fundação Municipal de Esporte; Fundação Social do Trabalho de Campo Grande.

Em setembro de 2015, líderes de 193 países concordaram, sob a coordenação da ONU, em implementar uma ousada agenda de desenvolvimento com o objetivo de garantir um planeta mais próspero, equitativo e saudável até 2030. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), então definidos, incluem 169 metas em grande diversidade de temas, materializando a evolução e o amadurecimento da discussão global sobre desenvolvimento sustentável desde a década de 90.

Na abrangente agenda, se destacam erradicação da pobreza, agricultura e segurança alimentar, educação, saúde, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, produção e consumo sustentáveis, mudança do clima, proteção e uso sustentável dos ecossistemas terrestres e dos oceanos, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura e industrialização, cidades sustentáveis, governança e estratégias de implementação.

CRÉDITO: Assessoria da PMCG

Comentários