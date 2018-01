Campo Grande recebe o plantio de mais 3.500 novas árvores em diversas regiões

A cidade começa a receber novas árvores em diversos bairros como reforço das ações de arborização urbana do Programa Via Verde. Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) iniciaram, neste mês, o plantio de 3.540 novas mudas de espécies apropriadas para calçadas e canteiros. A implantação do projeto começa com a definição dos locais considerando o Plano Diretor de Arborização Urbana.

Os plantios foram intensificados nesse período por conta da ocorrência das chuvas que auxiliam na adaptação da planta. Os locais foram escolhidos após análises técnicas e um dos pontos contemplados é o residencial Celina Jallad que recebe o plantio de 990 árvores, sendo escolhida pela deficiência arbórea na região.

Bairros

A região da Vila Carvalho é outro ponto da cidade que recebe 420 novas árvores. A escolha levou em conta o quantitativo de árvores mais antigas que, gradualmente, estão sendo substituídas pelas novas mudas.

Também nessa etapa, a Vila Nasser e região recebe o plantio de 2.130 árvores, considerando as recentes obras de pavimentação executadas na região e a sua urbanização com calçadas que agora passam a contar com mudas de árvores.

Dentre as espécies plantadas estão o ipê mirim, quaresmeira, pata-de-vaca e murta de cheiro. O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca, destaca a importância dos plantios lembrando que são utilizados regras técnicas para a realização desse trabalho. “São critérios que vão desde a escolha da região, como da espécie adequada para cada local e o período do plantio. É o que chamamos de plantando certo da planta certa no lugar certo”, considerou.

Programa Via Verde

As árvores estão sendo plantadas tanto nos passeios públicos como em canteiros o que vai compor os espaços vazios existentes e gerar uma melhoria na qualidade no ambiente. O programa busca trabalhar em conjunto com a população local por meio do plantio de espécies arbóreas apropriadas.

A arborização das calçadas é um importante componente ambiental da cidade, por isso o projeto foi pensado como alternativa para recompor os espaços vazios existentes. José Marcos explica que essa ação, além do incremento de árvores, promove a arborização de forma planejada, evitando a concorrência da vegetação com os elementos urbanos e, consequentemente, evitando ou diminuindo futuras ações de manejo para adequação ao espaço.

