Campo Grande recebe palestra de especialista em vendas nesta terça

O Sebrae/MS traz a Campo Grande no dia 23 de outubro, terça-feira, o consultor de marketing e vendas e mestre em Administração Ricardo Lemos para ministrar a palestra “ O DNA do Atendimento Vendedor ”, que acontece às 19h na sede da instituição de apoio aos pequenos negócios ( Av. Mato Grosso, 1661 ).

Quem participar entenderá a relevância estratégica do atendimento para o sucesso do negócio, a partir do que o especialista chama de DNAs do Atendimento: oito temas centrais que ajudam a desenvolver as habilidades de quem trabalha diretamente com os clientes, tornando o profissional mais equilibrado e apto a lidar com imprevistos.

“O atendimento é mais importante do que o próprio produto. O que encontramos em uma loja também pode ser encontrado em outra. É muito comum quem trabalha no comércio ouvir: ‘seu preço não é o mais barato, mas vou comprar com você porque me deu atenção, me explicou, você me orientou’. São momentos em que o cliente realmente valoriza o atendimento e que fazem a diferença”, destaca Ricardo Lemos.

Na palestra, o consultor abordará assuntos como: atender é servir; por que sorrir é tão importante; atender bem; atender como cada cliente gostaria de ser atendido; tolerância; vencer desafios; atendimento único para clientes arrogantes, indelicados, detalhistas, indecisos, sem noção e nervosos; e técnica balão para clientes furiosos.

Ricardo Lemos é especialista em Administração de Marketing; e Inovação e Difusão Tecnológica. Professor de MBA de Gestão de Comercial, atua com vendas de serviços desde 1994 e já atendeu a mais de 940 empresas.

O investimento para a solução é de R$ 60. Inscrições e mais informações podem ser obtidas na Loja Virtual do Sebrae ou na Central de Relacionamento, pelo 0800 570 0800.

Comentários