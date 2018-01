Campo Grande terá novas competições, projetos e obras em 2018

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), apresenta nesta quinta-feira (1) o calendário de eventos e projetos esportivos para Capital em 2018. Além dos tradicionais Jogos Escolares e Jogos Abertos, a administração confirma a segunda edição dos Jogos Radicais Urbanos e o resgate dos jogos para a pessoa idosa e para os povos indígenas, além da ampliação de 13 para 32 locais de atendimento com oficinas esportivas.

Agendado para às 8h30, no auditório da Esplanada Ferroviária, o evento marcará o início das obras na Praça Belmar Fidalgo, convênio firmado em dezembro do ano passado, com as empresas Plaenge e Sicredi. Fazendo parte da reforma da Praça, será implantado um Centro de Memória no Belmar Fidalgo, com resgate da origem do futebol praticado no Estado.

Na ocasião também serão anunciados novas parcerias para melhoria da infraestrutura dos parques, como a reforma das piscinas do Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, e do complexo aquático do Parque Ayrton Senna, no Aero Racho.

Ainda na manhã de quinta-feira, a Funesp fará a apresentação dos novos locais e das oficinas de esporte e lazer, que além dos Parques e Praças passam a atender em associações de moradores de diversos bairros da Capital. Outra novidade para o segundo semestre será a implantação do ‘Projeto QRcode’, em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), onde a população terá rápido acesso a informações sobre o funcionamento e a programação dos parques, além de permitir ao cidadão avaliação das aulas em tempo real, tudo através de um aplicativo leitor de QRcode, que deverá estar instalado no smartphone.

Este ano também terá novidade nas competições escolares, que ganham o reforço das provas paralímpicas com a inclusão das modalidades de bocha, tênis de mesa e atletismo. De acordo com o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o planejamento vai de ações a eventos, além de melhorias na infraestrutura dos espaços. “Estruturamos oficinas, ações e eventos onde toda a população possa participar, desde crianças, com os Jogos Escolares e festivais, até adultos com os Jogos Abertos e Jogos Radicais, incluindo idosos, indígenas e paradesportistas. Muitas novidades ainda estão por vir”, comentou.

Serviço

Auditório Auditório Acyr Vaz Guimaraes

End.: Av. Calógeras esquina com Av. Mato Grosso

CRÉDITO: Assessoria da PMCG

Comentários