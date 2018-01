Campo Grande terá novos pontos de coleta do projeto ajuda do bem

A presidente do Comitê Gestor do Fundo de Apoio à Comunidade – FAC e primeira-dama, Tatiana Trad, acompanhada do prefeito Marquinhos Trad promove nesta terça-feira, 30 de janeiro, o lançamento de mais seis (06) caixas coletoras de donativos do Projeto Ajuda do Bem. O ato terá início às 15 horas, no auditório do Instituto Mirim de Campo Grande.

O projeto foi implantado no ano passado com o intuito de incentivar a população na doação permanente de roupas, agasalhos, acessórios e calçados que serão destinadas aos cidadãos mais carentes da Capital.

O Projeto “Ajuda do Bem” é parte integrante do “Programa Mãos que Levantam Campo Grande” e implantou sua primeira caixa coletora da cidade no mês de agosto do ano passado, durante as festividades de aniversário de Campo Grande, em frente ao Paço Municipal, como projeto piloto.

As seis novas caixas coletoras permanentes serão colocadas em pontos estratégicos em toda cidade: Mercado Municipal (01), Camelódromo (01), Supermercados Comper (02) e Fort Atacadista (01) e Associação Nippo Brasileira de Campo Grande (01).

A presidente do Comitê Gestor do FAC, Tatiana Trad, espera que haja uma boa adesão ao projeto por parte da população que, segundo ela, tem uma vocação solidária. “Nossa população é solidária e tenho certeza que não deixará de ajudar os mais necessitados e carentes”.

