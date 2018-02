Campo-grandense é encontrado morto na praça da República em São Paulo/SP

Um homem de 30 anos foi encontrado morto na Praça da República em São Paulo/SP, na madrugada da última segunda-feira (5). A vítima foi identificada como Bruno Lima da Silva é natural de Campo Grande/MS.

Informações do pai da vítima Roberto Lopes, 56 anos o filho havia ido a avenida paulista, no centro da capital para acompanhar os blocos de carnaval durante a tarde de domingo (4). No dia seguinte o pai da vítima recebeu uma mensagem no celular que haviam tentado comprar no cartão de crédito do filho, no valor de R$ 3 mil, na região da Mooca e depois mais uma tentativa no valor de 1.000,00, no Brás, ambas na região sudeste.

O pai desconfiado começou a procurar o filho, mas não o encontrou e retornou para casa onde residem, na Bela Vista. Na segunda-feira o pai registrou um BO no 4º DP Policial. Na terça-feira (6) foi ao IML para verificar a possibilidade de o filho ter morrido. O órgão confirmou o óbito.

O irmão da vítima informou que o corpo do Bruno não apresentava sinais de espancamento ou perfurações. Apenas apresentava um sangramento no nariz e no ouvido. Ele acredita que seu irmão tenha sofrido algum tipo de envenenamento, pois seu irmão tem 1,80 m e não seria fácil derruba-lo e rouba-lo.

Segundo o Pai o filho não tinha namorada e não conhecia muita gente em São Paulo. ‘Era um rapaz bom e não tinha envolvimento com crimes e drogas’. Ele e o Pai estavam a seis meses na cidade devido a um transplante que o pai realizou no Hospital das Clínicas e estava em tratamento. Para ajudar nas finanças o filho estava trabalhando em um pet shop.

A família está aguardando o laudo da morte que sairá em 90 dias e apontará a causa da morte.

O enterro da vítima aconteceu hoje (8) no Cemitério das Primaveras, em Campo Grande.

Com Informações do R7

