Candidato ao Senado é alvo de bandidos

DOURADOS-MS (Correspondente) – Nelsinho Trad (PTB) candidato ao Senado e seu suplente José Chagas foram alvos de criminosos. O fato ocorreu na noite de sexta-feira (31), em Dourados/MS.

Uma dupla em uma moto abordou as vítimas no momento que o motorista deixava os passageiros em um hotel. O chofer entrou em luta corporal com um dos autores e as vítimas conseguiram escapar. Dois disparos foram dados pelo ladrão, que fugiu levando a arma do motorista. Ninguém ficou ferido.

A 1º Delegacia do Município registrou o caso.

