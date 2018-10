Candidatura de Geraldo Alckmin recebe apoio de 91 intelectuais

O presidenciável tucano Geraldo Alckmin recebeu nesta terça-feira oficialmente o apoio de 91 intelectuais. Encabeçada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a mobilização foi organizada por Rubens Figueiredo, Antonio Lanzana, Gustavo Dedivitis, José Álvaro Moisés e Roberto Macedo. O documento seria entregue hoje às 19 horas ao candidato, mas o evento acabou adiado por uma questão de agenda.

“O Brasil necessita, mais do que nunca, de um governante experiente, responsável, equilibrado, com um diagnóstico preciso dos nossos problemas. Precisa ter compromisso radical com a democracia e ser capaz de aglutinar as forças políticas para a realização de reformas, sem as quais não atingiremos o desejado desenvolvimento econômico e social sustentável. O único candidato que preenche esse perfil é Geraldo Alckmin”, diz o documento.

Leia aqui a íntegra do documento.

