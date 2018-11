Cantor Conrado lança balada romântica que promete embalar corações

O cantor Conrado lançou na sexta-feira (9) mais um trabalho audiovisual com a música “Ego”, gravada em Campo Grande, onde o ídolo dos anos 1990 está morando. A nova música vem acompanhada de videoclipe e estará disponível no YouTube e plataformas digitais.

“Optamos por um clipe romântico e uma letra para falar de paixão, escrita pelo Arnaldo Saccomani e Frankye Arduini que são duas feras. A minha produtora fez um trabalho bacana, todo com produção local, em uma balada para embalar muitos beijos”, explica o artista sobre o clipe gravado em um salão de eventos da Capital.

A produção ficou a cargo da MM Produtora com direção de vídeo de Augusto Mello e direção geral de Maurício Mello, que cuida da carreira de Conrado.

“Campo Grande é um grata surpresa e hoje eu e minha família somos felizes aqui, uma cidade acolhedora e berço de grandes artistas e oportunidades”, elogia ele que está morando na cidade com a mulher, a ex-paquita Andreia Sorvetão e os filhos do casal.

Os arranjos musicais foram feitos por Éber Sória, o Pajé, e Conrado abusa de todo seu romantismo, em uma interpretação forte e marcante. O lançamento acontece pela MM Music, a maior gravadora independente do país.

Sucesso

Este é o terceiro lançamento de Conrado em parceria com a gravadora MM Music. Anteriormente, as faixas “Desafinado” e “Que chato que é” foram apresentadas; juntas, as canções somam mais de 650 mil execuções no YouTube, além de mais de 400 mil plays nas plataformas de streaming.

Letra “Ego”

(Arnaldo Saccomani / Frankye Arduini)

Eu só quero de você

O que você quer de mim

É melhor eu te perder

Do que ter você assim

Tão distante de nós dois

Pra que tanta ironia

Tudo isso é pra depois

Vem rasgar a fantasia

Te conheço muito bem

Você sempre com esse jogo

Fica indo, depois vem

Vem mexer, brincar com fogo

Esse ego é muito louco

Atrapalha tanto a gente

Nosso tempo já é pouco

Nosso caso é diferente

Solta o teu cabelo e me chama, me chama

Tira o teu casaco e me ama, me ama

Puxa esse lençol e me aquece

Apaga a luz o dia adormece

