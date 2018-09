Cantor Flavio Otoni agita o final de semana em Campo Grande com novo trabalho

Chegando com grande ascensão no mundo romântico antes mesmo de ser lançado, o “Assunto Preferido” é o mais novo trabalho do cantor Flavio Otoni. O jovem que vem chamando atenção no mundo sertanejo por muitos anos vivenciou uma grande contradição, cantar e sua mãe não poder ouvir. Dona Leila, mãe do cantor, é surda e mesmo com as limitações acompanhava orgulhosamente o filho nos shows e festivais sentindo a música através da vibração, da dança, as imagens coloridas no fundo do palco.

A festa de pré-lançamento do DVD “Assunto Preferido” aconteceu na noite do último sábado (22) no Rancho MH e contou com a presença de amigos, artistas e da imprensa. Com um projeto inédito e completo de inclusão através da Língua Brasileira de Sinais (Libras), Flavio emocionou todos os convidados ao apresentar o trabalho que será lançado na quarta-feira, 26, Dia Nacional do Surdo. Para Yasmin Medeiros, líder do fã-clube “Vou Te Convencer”, reencontrar o Flavio foi a melhor coisa que poderia acontecer “Sou fã dele há 8 anos e o fã clube que criamos no Mato Grosso do Sul tem 7 anos. Ficamos muito felizes em assistir o show dele novamente e agora todo traduzido em Libras é uma sensação muito diferente, não teve como não se emocionar. Foi incrível! Já tô com saudade”, finalizou a jovem.

Atualmente o cantor mora com a esposa e influenciadora Thais Tedrus e a filha Lais em Goiânia, mas como forma de gratidão decidiu realizar o pré-lançamento em sua terra natal, Campo Grande. Com recorde de público o artista embalou a cidade com dois grandes shows, o primeiro ocorreu na Valley Pub e o segundo na nova casa Valley CG, um verdadeiro espetáculo para surdos e ouvintes. Para o dirigente do trabalho, Diógenes Ricartes, a inclusão não só facilita a comunicação mas é uma forma de respeitar o próximo “Trabalhar com o Flavio foi uma experiência muito incrível. Através de algo tão natural que queríamos fazer para mãe dele, tudo foi tomando uma dimensão imensa que jamais imaginamos onde chegaríamos. Atuando há 5 anos essa foi minha primeira experiência audiovisual com libras,” ainda completou “Hoje digo à todos que o Flavio veio a Goiânia para mudar meu modo de ver esse lado do mundo.”

O repertório com seis canções inéditas e bônus conta com a participação da Cibele Otoni, irmã do cantor que é a tradutora oficial do conteúdo, sendo a primeira “Assunto Preferido” lançada no palco do Encontro com Fátima Bernardes. A repercussão do projeto motiva e inspira cada vez mais os seus amigos do meio artístico, nomes como Vitor Kley, Tiago Abravanel, Gabriel Diniz, Ferrugem, Sidney Magal deram apoio ao trabalho do cantor na internet. O carinho dos fãs pelo trabalho super delicado e contagiante já ganhou até mesmo a imprensa internacional, Portugal e Angola já veicularam a história de amor e inclusão.

Confira o Assunto Preferido:

