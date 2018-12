Cão é morto brutalmente no Carrefour

OSASCO-SP (Correspondente) – Cachorro é brutalmente morto a pauladas no Carrefour de Osasco/SP, na última quarta-feira (28) por um segurança do supermercado. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o animal com as patas traseiras feridas e ensanguentadas. O animal chegou a ser socorrido pelo CCZ, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Há alguns dias funcionários vinham alimento o cãozinho com água e comida. O ato de crueldade revoltou a todos com denúncias de providencia nas redes sociais. Um laudo da polícia determinará a causa da morte.

A Rede de Supermercados Carrefour emitiu uma nota sobre o caso.

