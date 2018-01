Capataz é preso pela PMA com caça abatida, armas e munições

A PMA de Naviraí recebeu através de denúncias de que um funcionário de uma fazenda localizada na rodovia MS 489, estaria praticando caça e comercializando a carne dos animais abatidos.

No final da tarde de ontem (24) a equipe de militares florestais se dirigiram a propriedade e encontraram um animal abatido, da espécie cateto em um freezer da residência do acusado. Ao ser questionado sobre as armas o caçador apresentou uma espingarda de caça calibre 32 e três munições, que não possuíam documentação e teria sido usado na caçada e abate do animal. O material foi apreendido.

O infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com o material apreendido à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí onde foi autuado por caça ilegal e posse ilegal de arma.

A pena prevista para a caça é de seis meses a um ano de prisão e pela posse ilegal de arma de um a três anos de detenção. Ele foi multado administrativamente em R$ 500,00 pelo abate do animal.

Comentários