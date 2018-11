Caravina destaca indicação de Tereza Cristina para o Ministério da Agricultura

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, se manifestou favorável à indicação da deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) para ocupar o Ministério da Agricultura no mandato de Jair Bolsonaro (PSL-RJ) a partir de janeiro.

Integrante da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) no Congresso Nacional, a deputada foi indicada na quarta-feira (7) pelo presidente eleito para ocupar a pasta.

Para Caravina, a escolha representa um grande avanço para Mato Grosso do Sul, não apenas para o setor do agronegócio, ao qual a deputada é ligada, mas para os municípios do Estado como um todo.

“Quero aqui, em nome da diretoria da Assomasul e dos gestores municipais, externar meus cumprimentos a deputada Tereza Cristina pela ascensão na vida pública, torcendo que faça uma boa gestão à frente desta pasta tão importante para o nosso Estado, sobretudo para os municípios, que só têm a ganhar com a escolha”, elogiou o dirigente municipalista.

Segundo ele, o setor produtivo de Mato Grosso do Sul, que possui grandes aliados para colaborar com o crescimento e a modernização de sua produção, sai fortalecido com a indicação de Tereza Cristina para o Ministério.

Apesar de reconhecer que o Brasil passa por uma crise institucional generalizada, Caravina acredita na recuperação da confiança da economia a partir do próximo governo, principalmente com o empenho e a dedicação dos representantes do Estado no Congresso Nacional a partir da próxima legislatura.