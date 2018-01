Carnaval de campo grande terá show nacional, descontos e atrações para todas as idades

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da secretaria municipal de Turismo e Cultura, lançou ns terça-feira (30) a programação oficial do Carnaval 2018, que começa na próxima sexta-feira (02) e neste ano tem como tema: “Carnaval Capital 40 Anos”. O evento serviu também para o anúncio de uma parceria inédita da Prefeitura com a iniciativa privada.

O prefeito Marquinhos Trad reforçou o apoio da Prefeitura para a realização desta, que é considerada uma das mais importantes manifestações culturais. A Prefeitura vai garantir toda a infraestrutura na Praça do Papa e desfile dos blocos com a instalação de tendas, arquibancadas, palco, banheiros químicos, grades de contenção, equipe de segurança, por meio da Guarda Municipal, entre outros.

Durante o ato, que contou com a presença de representantes da Lienca, Abrasel e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, além da secretária municipal de Turismo e Cultura, Nilde Brun, o prefeito anunciou uma novidade, que é a parceria inédita do setor hoteleiro e da gastronomia.

Durante o período de Carnaval, de 9 a 17 de fevereiro, 21 hotéis e mais 31 estabelecimentos, entre bares, restaurantes e entretenimento noturno, vão oferecer um desconto especial para a população, que pode chegar a 50% dos valores praticados normalmente.

Marquinhos reforça que essa parceria da Abrasel e da ABIH vai garantir que o Carnaval se fortaleça na Capital e, ainda, vai contribuir para o desenvolvimento econômico local.

“Não podemos resumir o Carnaval apenas como um momento para o folião, mas devemos aproveitar essa época para criar mecanismos e impulsionar a geração de empregos e trazer desenvolvimento para a economia interna da nossa cidade. Queremos mostrar para o Brasil e todo o Estado que além de Corumbá, que sempre fez um Carnaval de excelência, aqui em Campo Grande nós também sabemos promover a alegria e felicidade para a nossa população”, destaca o prefeito.

No ano passado, uma pesquisa para saber o perfil das pessoas que permaneceram ou estiveram em Campo Grande durante o Carnaval, feita pela Sectur e pela Fecomércio mostrou que nos cinco dias que envolveu esse período houve um movimento de R$ 7 milhões na economia da Capital, considerando o consumo de gastronomia, hospedagem, entre outros. O presidente da Abrasel, Juliano Wertheimer, destaca a expectativa do setor de gastronomia e entretenimento.“Aderimos prontamente a essa parceria inédita com a Prefeitura, pensando não apenas em segurar os campo-grandenses na cidade durante o período, mas também visando atrair visitantes do interior do Estado”, contou.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, MarceloMesquita, ressaltou que a iniciativa privada e a Prefeitura estão construindo um momento diferente, pensando no bem estar da população. “Estamos preparados para receber esse público. Junto com a Prefeitura temos o entendimento de que Campo Grande tem todos os fatores que podem levar a cidade a ser reconhecida como um destino turístico de referência para eventos e negócio. Estamos animados para somar com esta e também ações futuras com a Prefeitura”, destacou.

Outra novidade este ano, com a expectativa de ampliar o público nos dois dias de desfile das escolas de samba em Campo Grande, que em 2017 atraiu 50 mil pessoas, será a realização de um show de grupo nacional, incluído pela primeira vez na programação oficial da prefeitura. Na segunda-feira (12), dia do primeiro desfile das escolas de samba, a prefeitura vai oferecer o show com o renomado grupo de pagode Só Pra Contrariar (SPC), que acontecerá a partir das 19 horas, na Praça do Papa.

O presidente da Lienca, Eduardo Neto, reconheceu o esforço da Prefeitura em valorizar o Carnaval da Capital e destacou os projetos inovadores da nova gestão. “Estamos animados com a realização do Carnaval este ano e acreditamos que o público será muito maior, principalmente com essa novidade do show. É a primeira vez que a Prefeitura inclui um show nacional na programação. Outro ponto positivo foi o concurso para escolha de um mascote para o Carnaval, onde a Prefeitura conseguiu dar mais visibilidade ao evento. É bastante positiva essa iniciativa em criar mecanismos para que possamos ter uma linda festa”, disse.

A secretária municipal de Cultura fez questão de destacar o empenho da Prefeitura, que não mediu esforços, mesmo ainda enfrentando um momento de crise, para garantir que o Carnaval seja um momento ímpar de diversão para os foliões e as famílias campo-grandenses. “Foram inúmeras reuniões e equipes empenhadas em apresentar ideias e soluções para que fizéssemos um excelente Carnaval. Queremos garantir que haja segurança, conforto e um leque de opções que envolvam todas as idades, tornando a nossa festa um momento de alegria e animação. É isso que a nossa população merece”, pondera Nilde.

A solenidade desta terça-feira (30), que aconteceu no Paço Municipal, contou com a presença de secretários municipais, colaboradores e do vereador Valdir Gomes.

Confira a programação oficial do Carnaval 2018:

A programação oficial começa na sexta-feira (02) com o Grito de Carnaval e Baile de Marchinhas, na Praça dos Imigrantes, a partir das 18h. No mesmo dia haverá a apresentação dos Sambas Enredos e mostra de Fantasia (Hors – Concurs), no Clube Estoril, a partir das 19h30.

Os blocos também farão a festa do folião com desfiles em diversos dias e locais, entre eles na Praça Aquidauana, Bairro Amambaí, Orla Ferroviária e na Esplanada Ferroviária. As festas dos blocos começam no sábado (3) e continuam até o dia 17, quando encerram as festividades do carnaval de rua da Capital.

O público infantil também poderá aproveitar o carnaval com matinê que acontecerá no domingo (11), na Praça do Papa. A folia da criançada começa a partir das 15h.

Já o desfile tradicional dos blocos, programado pela Ablanc (Associação dos Blocos, Bandas, Cordões e Corso Carnavalesco e Cultural de Campo Grande), acontecerá no domingo (11) na Esplanada Ferroviária, com concentração a partir das 15 horas.

Desfile

O desfile das escolas de samba realizado pela Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande/MS) acontece na Avenida Alfredo Scaf, tendo o primeiro desfile do Grupo de Acesso na segunda-feira (12) e o segundo, do Grupo Especial na terça-feira de Carnaval, com previsão de início para às 19 horas.

A animação não para por aí e os foliões poderão aproveitar, ainda, na segunda-feira (12), show como renomado grupo de pagode SPC, que acontecerá na Praça do Papa, das 19h à meia noite.

Na quinta-feira (15) acontece a apuração dos votos, na Praça do Rádio Clube, das 16h às 23h e a premiação das escolas vencedoras acontece no dia 16, com festa na Praça do Rádio.

Confira a programação:

02/02 – Lançamento Sambas Enredos e Mostra de Fantasia Clube Estoril – 19h30 02/02 – Grito de Carnaval – Baile de Marchinhas – Praça dos Imigrantes – 18h ás 22h

03/02 – Bloco Calcinha Molhada – Praça Aquidauana – 16h ás 22h

08/02 – Bloco Evoe Baco – Bairro Amambaí – 17h ás 23h

09/02 – Rockers – Orla Ferroviária – 16h ás 22h

09/02 – Bloco Tropicanapa – Esplanada Ferroviária 15h ás 23h

10/02 – Bloco Cordão Valu – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo) 14h às 22h

10/02 – Rockers – Orla ferroviária – 16h ás 22h

11/02 – Orquestra Vai Quem Vem – Praça Radio clube – 07h ás 22h

11/02 – Matinê – Praça do Papa – 15h ás 20h

11/02 – Desfile dos Blocos da ABLANC – Esplanada Ferroviária – 15h ás23h 12/02 – Primeiro dia de desfile das Escolas do grupo de Acesso – Praça do Papa (Av. Alfredo Scaf ) – 19h ás 24h

12/02 – Show com SPC – Praça do Papa (Av. Alfredo Scaf) – 19h ás 24h

12/02 – Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles) – 16 ás 24h

13/02 – Segundo dia de desfile das Escolas do Grupo Especial – Praça do Papa – (Av. Alfredo Scaf)

13/02 – Bloco Cordão Valu – Esplanada Ferroviária – (Rua General Melo) – 14h ás 24h

15/02 – Apuração dos Votos – Praça de Rádio Clube – 16h ás 23h –

16/02 – Premiação – Praça Radio Clube – 16h ás 23h

17/02 – Bloco Capivara blasé – Esplanada Ferroviária – 16h ás 24h – (Rua Dr. Temístocles) – 16h às 24h

CRÉDITO: Assessoria da PMCG