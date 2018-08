Carreta carregada de combustível tomba na BR-163 e pega fogo

Um caminhão carregado com 15 mil litros de óleo diesel e 10 mil litros de gasolina tombou no Km 434 da BR-163, em Campo Grande e pegou fogo. Os bombeiros levaram mais de três horas na contenção do fogo.

As vias foram interditadas devido o risco de explosão no local. O motorista consegui sair da cabine antes do incêndio e relatou a PF que seguia na pista sentido Dourados/MS quando uns dos pneus estouraram fazendo com que perdesse o controle da direção, acabando tomando. Ele foi encaminhado a UPA do Universitário reclamando de dores no peito e escoriações.

