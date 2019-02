Carreta da Justiça atendeu a comarca de Rochedo esta semana

Os habitantes de Rochedo receberam nesta semana, de 18 a 22 de fevereiro, os serviços judiciários da Carreta da Justiça. A unidade móvel do Poder Judiciário de MS estava na Rua Joaquim Murtinho, na Praça Central de Rochedo, e atendeu cerca de 275 pessoas. Na ocasião, foram realizadas audiências e entregas de termos de guarda e mandados de averbação de processos que tramitam em outras comarcas, mais um benefício para a população.

A equipe do juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, responsável pela Carreta, realizou 17 conversões de união estável em casamento, quatro divórcios, 12 pedidos de cobranças, um reconhecimento de paternidade e uma conversão de separação em divórcio. Seis pessoas emitiram registro de identidade e 43 ações foram abertas. Além disso, houve 25 atendimentos da Defensoria Pública e 180 atendimentos, consultas e orientações gerais.

A cidade fica a 80 km de Campo Grande e possui uma população de 5.400 habitantes (estimativa IBGE 2019). Rochedo foi a comarca que inaugurou o programa Judiciário em Movimento com atendimento da Carreta da Justiça.

Calendário – Os itinerários da Carreta da Justiça, sofreram alteração nas datas. Desta forma, depois de atender Rochedo, a Carreta da Justiça cumpre o calendário do primeiro semestre em Corguinho (25/02 a 01/03), Bodoquena (11 a 15/03), Guia Lopes da Laguna (18 a 22/03), Aral Moreira (08 a 12/04), Antônio João (06 a 10/05), Caracol (13 a 17/05), Tacuru (27 a 31/05), Paranhos (03 a 07/06) e Ladário (24 a 28/06) fecha o semestre.

No segundo semestre, serão atendidos os cidadãos de Jaraguari (15 a 19/07), Santa Rita do Pardo (22 a 26/07), Selvíria (29/07 a 02/08), Taquarussu (19 a 23/08), Novo Horizonte do Sul (26 a 30/08), Jateí (16 a 20/09), Vicentina (23 a 27/09), Japorã (14 a 18/10), Juti (21 a 25/10), Douradina (18 a 22/11) e Laguna Carapã (25 a 29/11).

Conheça – A Carreta da Justiça faz parte do Programa Judiciário em Movimento e funciona como um pequeno fórum, com gabinete do juiz, sala para promotor, defensor público, sanitário, uma pequena copa e a varanda na frente para recepção das pessoas, o que totaliza 44 m².

O objetivo da proposta é aproximar o Judiciário da população e dar cidadania às pessoas que nunca tiveram atividade judicial e judiciária em sua cidade, sem a necessidade de viajar para outra cidade onde haja fórum.