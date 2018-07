Carreta quebrada provoca acidente na MS-306

COSTA RICA-MS (Correspondente) – Uma colisão frontal acabou ocorrendo após uma carreta quebrar. Fato aconteceu nesta quinta-feira (19), na MS-306, em Costa Rica/MS.

O motorista (38) estacionou a carreta no acostamento devido problemas mecânicos e sinalizou o local com galhos. Um segundo motorista (62) que vinha em sentido contrário ultrapassou o veículo parado e colidiu de frente com um terceiro veículo. Os bombeiros fizeram os primeiros socorros e encaminhara apenas o terceiro motorista com ferimentos na cabeça, pernas e abdômen a unidade médica.

A Polícia investiga o acidente.

Comentários