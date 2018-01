Carro capota e motorista fica ferido na BR-134

Informações do site site Ivinotícias que após um capotamento na rodovia MS-134 um motorista de um Gol ficou ferido. De acordo com informações o motorista teria atravessado a rodovia e acabou colidindo com uma caminhonete e veio a capotar. O acidente ocorreu na noite de ontem (23) por volta das 20 h entre Nova Casa Verde e Nova Andradina, próximo ao assentamento Teijin.

Ainda de acordo com o site devido o impacto o Gol veio a capotar deixando o motorista ferido e sendo encaminhado ao Hospital Regional por populares. O corpo de Bombeiros esteve no local mas a vítima já havia sido removida a unidade hospitalar. O condutor do segundo veículo não sofreu ferimentos.

