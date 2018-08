DOURADOS-MS (Correspondente) – Um veículo Civic ficou destruído e pegou fogo após colidir contra um poste de energia eletrica. O fato ocorreu nesta madrugada de quinta-feira (23), em Dourados/MS.

O motorista (21) que apresentava sinais de embriaguez e o passageiro (17) conseguiram sair do automóvel antes do mesmo incendiar. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam as vítimas com escoriações ao hospital.

