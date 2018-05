Cartão de visita da prefeitura, servidor é capacitado para atender a população

“Oferecer capacitações que contribuem para o crescimento profissional e pessoal do servidor público é de extrema importância afinal, nosso atendimento é o cartão de visita da Prefeitura”. Essas são as palavras da servidora municipal Josefa Ferreira dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Gestão.

Servidora há três anos, Josefa destaca que é a primeira vez que participa de capacitações voltadas à valorização do funcionário público. Segundo ela, a forma como os temas foram abordados contribui muito para um melhor desempenho de suas funções. “A forma como o servidor é tratado em seu ambiente de trabalho reflete diretamente em suas ações e atendimento ao cidadão”, opinou.

O projeto de excelência no atendimento, acolhimento e humanização, idealizado pela Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência, por meio da Ouvidoria-Geral e realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Gestão e a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, já está em seu segundo ano, e nesta primeira edição de 2018, que aconteceu nos dias 20 e 24 desse mês, já capacitou mais de 170 servidores municipais.

As capacitações possibilitam a atualização dos conhecimentos, a melhoria de competências técnica, científica e de atitudes, na execução das atividades profissionais, com o objetivo de potencializar o desempenho individual e coletivo do funcionário público.

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, participou da abertura nos dois dias de evento e destacou a importância que o servidor tem para a administração pública. “Grande parte dos nossos funcionários possuem contato direto com a população, por isso a forma de atendimento merece uma atenção especial, mas não podemos nos esquecer que para um acolhimento de excelência é necessária satisfação pessoal e profissional, é preciso valorização”, declarou.

A Greice Mara Oliveira da Silva é prova viva de que receber o público de forma especial faz toda a diferença. Servidora lotada há mais de dez anos na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, desempenha suas atividades no Museu José Antônio Pereira, e todos os dias atende cerca de 20 turistas.

A servidora relata toda orgulhosa que já houve várias situações em que os visitantes retornaram ao ponto turístico só por causa do seu atendimento e simpatia. “Fiquei surpresa ao saber que estavam de volta ao Museu por que minha recepção havia agradado, e ainda trouxeram outros turistas para que eu apresentasse o local. Nesse momento senti que meu trabalho era reconhecido”. Servidora Greice Mara O. da Silva

Para o secretário da CGM, Evandro Bandeira, esse reconhecimento faz toda a diferença, tanto para o colaborador como para o Município.

“Oferecer um dia especial ao servidor, com palestras de cunho técnico e motivacional traz benefícios para seu crescimento pessoal, contribui para um ambiente de trabalho mais harmônico e consequentemente em uma eficaz prestação de serviço à comunidade”, pontua o secretário.

Ao final de cada encontro, os servidores recebem certificado de participação e respondem à um formulário de satisfação. Também podem sugerir novas capacitações e apontar quais são as áreas da Prefeitura que merecem maior atenção.

Até o fim desse ano, a meta é capacitar cerca de 1.400 servidores. As capacitações acontecem duas vezes ao mês no auditório do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande.

Comentários