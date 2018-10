Casa do Trabalhador de Dourados amplia atendimento com novos computadores

Campo Grande (MS) – Parceria da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) vai possibilitar a melhoria e ampliação dos serviços prestados ao público pela Casa do Trabalhador de Dourados, em fase de reestruturação pelo Governo do Estado. A unidade recebeu da Procuradoria do MPT no município, em doação, seis computadores, incluindo o serviço de instalação no setor de guichês.

“O MPT está sendo um grande parceiro em apoio às políticas públicas do trabalho que esrão sendo implementadas pela fundação”, afirmou o diretor-presidente da Funtrab, Clistiano Alves Fernandes. Segundo ele, os computados vão permitir, de imediato, melhorar o desempenho do atendimento na Casa do Trabalhador, dando maior agilidade nos agendamentos dos pedidos de benefícios ou cadastramento às vagas de empregos oferecidas diariamente.

Atendimento mais ágil

O diretor da fundação informou que a Casa do Trabalhador de Dourados, reativada em outubro do ano passado, se encontrava em processo de sucateamento e os novos equipamentos vão permitir um ganho significativo na atual fase de reestruturação dos serviços de atendimento ao trabalhador. “Com esses computadores estamos avaliando, inclusive, a ampliação do horário de atendimento, tendo em vista a grande demanda”, adiantou.

Para o gerente da Casa do Trabalhador, Geraldo Sales, o Ministério Público do Trabalho atendeu prontamente solicitação da Funtrab na cessão dos computadores, não apenas doando-os, mas também providenciando a instalação dos mesmos. Em nome da fundação, o gerente fez um agradecimento especial ao procurador do MPT em Dourados, Jeferson Pereira. “Graças ao apoio da procuradoria vamos oferecer um atendimento de mais qualidade”, disse.

