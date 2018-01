Na noite de ontem (8) um deslizamento de terra atingiu uma casa na cidade de Corumbá/MS. Informações dos Bombeiros são de que três pessoas da mesma família estavam no local no momento do acidente.

Ainda de acordo com os Bombeiros o chamado ocorreu as 20 horas e o deslizamento atingiu a cozinha e um quarto. As três pessoas um casal e o filho um bebê estavam na residência na sala e não foram atingidos.

A Defesa Civil isolou o local e os moradores foram deslocados pra casa de parentes.

Comentários