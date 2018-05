Um casal foi preso tentando passar para o país vizinho com R$ 20 mil e diversos cartões escondidos em um veículo. Fato aconteceu nesta quinta-feira (10), na Fronteira com a Bolívia.

Enquanto os autores prestavam depoimento, um jovem foi preso com R$ 130 mil. Ele tentava fugir do imóvel dos acusados a mando do filho do casal. No total foram apreendidos R$ 150 mil.

A PF os indiciou por evasão de divisas se condenados a penas vai de 2 a 6 meses de reclusão.

