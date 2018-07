Cassems inaugura serviço de quimioterapia para a região de Nova Andradina

A interiorização dos cuidados aos beneficiários tem sido marca forte da Caixa de Assistência.

Na segunda-feira (23), mais um sonho dos beneficiários Cassems de Nova Andradina e região, foi realizado. Em solenidade que contou com a presença do presidente da Cassems, Ricardo Ayache, foi inaugurado o primeiro serviço de quimioterapia de toda a região.

De acordo com o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, o serviço de quimioterapia de Nova Andradina, segue o mesmo padrão de qualidade dos procedimentos realizados em outros centros, como Campo Grande. “Estamos trabalhando para melhorar o hospital em todos os sentidos, tanto no quesito eficiência, quanto no acolhimento. Queremos que as pessoas se sintam acolhidas”, explicou.

Ricardo Ayache citou as conquistas à frente da entidade e ressaltou que nada é mais importante do que oportunizar o cuidado aos beneficiários, com qualidade, em mais pontos do interior do Estado. “Só de saber que os pacientes oncológicos de Nova Andradina e região não precisarão mais viajar quilômetros para receber tratamento e poderão fazer isso com a mesma qualidade que os pacientes de Campo Grande, nosso trabalho já valeu a pena.

PRESENÇAS

O evento também contou com a presença do diretor de unidades hospitalares da Cassems, Flávio Stival; do coordenador de Oncologia do Hospital Cassems Campo Grande e responsável pela empresa parceira Oncovitta, o médico oncologista Fabrício Colacino; do gerente do Hospital CASSEMS de Nova Andradina, Eliezer Branquinho; do responsável pelo setor de Oncologia da unidade em Nova Andradina, o médico Tiago Bifano; servidores da unidade, vereadores, secretários municipais, representantes de entidades e demais personalidades da região.

Ao final do evento, foi efetuada a entrega oficial da placa do Centro de Oncologia da unidade de Nova Andradina do Hospital Cassems.

