Categorias obtêm conquistas históricas com apoio do vereador Chiquinho Telles

O prefeito Marquinhos Trad sancionou a Lei que estabelece a flexibilização para cumprimento da jornada de 40 horas semanais de trabalho para os Agentes de Combate a Endemias (ACE) e Agente Comunitário de Saúde (ACS). A regulamentação foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta quinta-feira (22/11). A partir de agora, a jornada de trabalho vai compreender seis horas diárias de atividade de campo e duas horas para atividades complementares, desenvolvimento de relatórios e afins.

Essa é mais uma vitória das categorias resultado do empenho do líder do prefeito na Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Chiquinho Telles (PSD). O trabalho do parlamentar também foi fundamental para que ocorresse a nomeação de candidatos classificados em concursos públicos de provas e títulos no ano de 2016, beneficiando os aprovados no concurso para agentes de combate às endemias e agentes comunitários de Saúde.

Outra categoria que alcançou avanços com apoio de Chiquinho Telles, refere-se aos radiologistas. O Sindicato dos Técnicos, Tecnológos e Auxiliares em Radiologia de MS (SINTERMS), há mais de dez anos, buscava valorização por parte do Poder Público, e somente com a intervenção do vereador foi possível beneficiar a categoria com o atendimento de suas reivindicações. “Por sermos em número reduzido, com cerca de 60 profissionais, nunca atraímos o interesse político em nos ajudar. Mas, com o vereador Chiquinho Telles foi diferente, porque independente do número que somos, ele percebeu a importância dos nossos serviços para a sociedade”, considerou Ronei Azambuja, que atua como técnico em radiologia da Rede Municipal da Saúde.

Os radiologistas foram equiparados aos técnicos de enfermagem, sendo contemplados com os mesmos benefícios.

Para o presidente do SINTERMS, Fabrício Costa, a atuação do Parlamentar foi fundamental para a conquista histórica a favor da categoria. “A partir do momento que Chiquinho Telles abraçou a nossa luta, tudo começou a progredir”.

Outras vitórias

Entre as categorias que tiveram valorização por meio da atuação de Chiquinho Teles merecem destaque ainda os profissionais da Odontologia. Os auxiliares de Saúde Bucal conseguiram aumento no salário base com concessão de reajuste ao abono salarial, beneficiando 242 auxiliares de saúde bucal; e 15 técnicos em saúde bucal e quatro técnicos em prótese dentária tiveram aumento no salário base e abono.

Não menos importante foi a alteração do percentual de gratificação dos secretários de escola, que corrigiu uma injustiça social, pois a categoria estava sem reajuste há cinco anos. Com aprovação do PL de autoria do Executivo Municipal, dobrou o percentual de gratificação atribuído à função de desempenho do cargo.

Conforme Chiquinho Telles, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) não tem medido esforços para corresponder às expectativas dos servidores públicos, “e fico muito feliz em contribuir para que essa valorização ocorra. Tudo o que estiver ao nosso alcance faremos para que esses dedicados trabalhadores sejam atendidos em seus anseios”.

