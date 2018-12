CCZ recebe equipamentos e materiais cirúrgicos para potencializar procedimentos

O Centro de Controle de Zoonozes e Bem Estar Animal (CCZ) recebeu nesta sexta-feira (07) dezenas de equipamentos e materiais cirúrgicos de uso veterinário adquiridos com recurso do FMIS (Fundo Municipal de Investimentos Sociais), destinado ao órgão por meio de emenda parlamentar do vereador Veterinário Francisco. O investimento é de R$50 mil.

Estão sendo entregues gaiolas para cães e gatos, tosador, ambu, kit de castração canino e felino, maquina de tosa com laminas, laringoscópio, tesoura, entre outros materiais cirúrgicos. É a primeira vez que o órgão recebe uma remessa de materiais novos nos últimos 20 anos.

O prefeito Marquinhos Trad ressaltou sobre a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo CCZ, principalmente quanto à ampliação dos procedimentos de castração potencializado após a reforma no centro cirúrgico realizada no início do ano.

“O trabalho que é feito precisa ser reconhecido. É preciso valorizar principalmente por conta das inúmeros desafios que eles (servidores) enfrentam no dia a dia. Hoje estamos aqui celebrando uma entrega de equipamentos e materiais que deveria ser uma constante, porém existem também às dificuldades. Assim temos seguido buscando atender da melhor maneira possível a nossa população e lutando também pela causa animal”, disse.

Para a coordenadora do CCZ, médica veterinária Iara Domingues, a aquisição dos materiais novos pode ser considerada uma conquista e irá impactar diretamente na melhora da qualidade do serviço prestado à população.

“É extramente importante valorizarmos isso porque certamente quem será beneficiado será a sociedade. Recebemos um presente que com certeza irá melhorar o trabalho que é desenvolvido aqui pelos profissionais com muito amor. Graças ao apoio do vereador Veterinário Francisco nós estamos suprindo parte de nossas necessidades e esse material chega em boa hora”, disse.

O vereador Veterinário Francisco, que há por anos esteve à frente do CCZ, aproveitou a oportunidade para parabenizar os servidores e lembrou das dificuldades vivenciadas até então.

“Antigamente nós precisávamos recorrer a doações de hospitais ou a pegar literamente o que sobrava para poder utilizar aqui no CCZ. Hoje podendo entregar esses materiais aqui e saber que serão muito bem aproveitados nos dá uma satisfação imensa”, comentou.

Castração

O agendamento do procedimento de castração passou a ser feito presencialmente com resultados positivos. Até então, o serviço era feito por telefone, com maior comodidade ao usuário, no entanto devido às inúmeras críticas pelo fato das vagas se esgotarem rapidamente e eventual dificuldade de marcação, o agendamento foi alterado para presencial. O mesmo é feito uma vez ao mês por questão de organização, tendo o dia 20 como data referencial. Com a reforma e ampliação do centro cirúrgico do CCZ a capacidade de castrações passou de 400 para 600 procedimentos por mês. A demanda é crescente e continua, porém não existe fila de espera pelo fato da mesma não ser acumulativa.

Neste ano, dos meses de janeiro a março não foram realizadas cirurgias em função da reforma do centro cirúrgico. Portanto, de abril até setembro foram castrados um total de 143 cães e 3.596 gatos. Lembrando que a castração de cães é somente para animais recolhidos pelo órgão.

O CCZ está localizado na Avenida Filinto Muller, 1601 – Vila Ipiranga.

Créditos Prefeitura de CG