Célula do PCC é desarticulada pela polícia em MS

RIBAS DO RIO PARDO-MS (Correspondente) – A Policia Civil em conjunto com a Policia Militar desarticulou uma célula da facção PCC. O fato aconteceu nesta sexta-feira (10), em Ribas do Rio Pardo/MS.

A operação ocorreu após denúncias anônimas de que um casal do PCC estaria traficando drogas no município. Dez policiais participaram da intervenção e contaram com a ajuda de dois cães farejadores. Na residência do casal foram encontrados cocaína, maconha, objetos de furto, celulares, notebooks, espingarda e munições.

Presos foram autuados por tráfico de drogas e recolhidos ao xadrez.

