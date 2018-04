Central de monitoramento e onda verde vão modernizar trânsito na Capital

A Prefeitura de Campo Grande vai investir R$ 6,9 milhões em mobilidade urbana. O recurso será aplicado na implantação de uma central de monitoramento do trânsito, que terá estrutura para regular o tempo do verde e vermelho em alguns locais específicos. O monitoramento tem por objetivo fazer fluir o tráfego em situações pontuais, principalmente no caso de acidentes, quando há necessidade de interdição na pista.

Outra parte do recurso será investida na troca de 200 dos 478 semáforos de Campo Grande. Eles passarão a funcionar de forma sincronizada, com a chamada onda verde, por meio do uso de GPS.

Os recursos do Pró-transporte, programa do Ministério das Cidades, já começaram a ser aplicados, com a troca de semáforos em seis cruzamentos da Rua Ceara e três na Avenida Eduardo Elias Zahran. Também estão sendo instalados novos suportes, que precedem a troca de semáforos, em todos os cruzamentos da Rua Pedro Celestino, entre as avenidas Mato Grosso e Fernando Correa da Costa.

Segundo o diretor da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno, nesta etapa, a troca de semáforos abrangerá praticamente toda a área central.

“Com a sincronização, o trânsito vai fluir melhor, permitindo ao motorista, se mantiver uma velocidade constante, encontrar sempre o ‘verde’ na passagem dos cruzamentos. Infelizmente, a falta de investimento nos últimos anos, quando recursos foram perdidos, acabou sucateando os equipamentos, que agora serão trocados”, explicou.

A mudança será ampliada, de forma gradativa, com recursos próprios, para abranger todos os sinaleiros. “Os antigos aparelhos serão restaurados e poderão ser aproveitados em novos cruzamentos, onde houver demanda e os estudos técnicos mostrarem a necessidade de sinalização semafórica”, pontuou.

Manutenção

Além do investimento na troca de semáforos, a Agetran vai melhorar a estrutura de manutenção dos equipamentos e de toda a sinalização de trânsito (vertical e horizontal). Nos próximos dias será assinado o contrato com o Consórcio CAM, vencedor da licitação, que por dois anos vai dar apoio operacional a agência no serviço de sinalização.

“Esta licitação inclui o fornecimento de material, placas, tintas, novos semáforos, que será utilizado, conforme a disponibilidade financeira da Prefeitura e mediante ordem de serviço . Logicamente, nenhuma despesa será autorizada se não houver dotação orçamentária e financeira“, explica.

Na avaliação de Janine, com este formato a agência terá uma atuação mais ágil para atender situações emergenciais e demandas da população. “Não será preciso um processo licitatório, que depende de um trâmite burocrático próprio, para adquirir, por exemplo, um novo conjunto semafórico”, relatou. Pelo contrato, o consórcio também vai disponibilizar duas equipes para reforçar a estrutura própria da agência de sinalização.

