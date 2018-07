Chefe do PCC é preso em Assunção

ASSUNÇÃO-PY (Correspondente) – Eduardo Aparecido de Almeida (39) foi preso numa operação conjunta da Senad e do Ministério Público Paraguaios. A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (18), na Capital Assunção/PY.

O brasileiro é considerado foragido por ter cometido diversos crimes. Conhecido como ‘Pisca’ é um dos ‘cabeças’ do PCC e ocupava dentro da facção criminosa a função de fortalecimento das rotas de tráfico vinda da Bolívia. Ele possui seis ordens de captura por tráfico de drogas, associação criminosa, sequestro e homicídios. Em 2006 foi preso acusado do sequestro da mãe do jogador Kleber Carvalho Correia, lateral esquerdo do Santos Futebol Clube.

O criminoso foi preso numa mansão de propriedade do ex-jogador de futebol do Cerro Porteño Roberto Nanni. A casa possui um sistema de monitoração em todo o quarteirão. Ao notar a presença dos policiais tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi capturado. O traficante deverá ser levado para a Ciudad del Este, fronteira com o Brasil para ser entregue ás autoridades brasileiras. Na propriedade onde ele levava uma vida tranquila e luxuosa foram apreendidos carros, motos e relógios armas não foram encontrados.

