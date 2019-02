Chegada de frente fria ameniza temperaturas em Mato Grosso do Sul

A chegada de uma frente fria pode provocar mudanças no tempo para esta terça-feira (26.2). Áreas de instabilidade possibilitarão chuvas intensas na região Sul do Estado. Nas demais áreas a condição de tempo será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas isoladas.

A umidade relativa do ar no Estado pode variar de 95% a 50% e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 20°C a 35°C, segundo boletim do Cemtec/MS.

Em Campo Grande a máxima prevista é de 28ºC e mínima de 22ºC, os ventos devem ser fortes nesta terça-feira na Capital, chegando até 17 Km. A umidade do ar deve transitar entre 61% a 87%.

As regiões Oeste e Leste são as que têm previsões de mais altas temperaturas, podendo alcançar 32ºC na máxima, com sensação térmica que pode chegar a 35ºC.

Apesar da frente fria que avança pelo Sudeste do País, o feriado de Carnaval deve ter temperaturas amenas para a alegria dos foliões.

Créditos: Beatricce Bruno – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

