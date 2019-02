Chiquinho Telles se sensibiliza com o movimento ‘Banquetaço’

Com programação para o próximo dia 27, das 11h às 13h, o “Banquetaço” tem a parceria do líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Chiquinho Telles (PSD). O movimento é organizado por representações de profissionais nutricionistas, chefes de cozinha, órgãos públicos, professores e acadêmicos de universidades, conselheiros do Conselho Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (COMSAN) e Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA/MS), agricultores familiares, indígenas e restaurantes voltados à alimentação saudável.

A nutricionista Cristina Lubas explicou que o movimento é um ato apartidário em defesa da boa alimentação no Brasil. A mobilização ocorre em âmbito nacional, abrangendo a sociedade civil, movimentos sociais, organizações, coletivos e profissionais. O manifesto é contra a extinção do CONSEA, ditado pela Medida Provisória 870/2019.

Segundo Cristina, “este documento propôs a revogação de alguns itens relacionados ao CONSEA, causando sua extinção. Este conselho é ligado diretamente à Presidência da República e exerce importante função no diálogo entre a sociedade civil e governo”, esclarecendo que o conselho deixou como legado importantes contribuições como edição do Guia Alimentar para a população brasileira, fortalecimento da agricultura familiar via Programa de Aquisição de Alimentos (PPA) e Programa Nacional de Alimentação na Constituição Federal, entre outros, fazendo o Brasil sair do mapa da fome.

O Banquetaço tem como proposta oferecer um “banquete” a um grupo de pessoas definido pela comissão organizadora. Conforme a nutricionista, serão distribuídos alimentos saudáveis à população, tanto aos motoristas como aos transeuntes. “Serão oferecidas informações a respeito da causa, oficinas, apresentação cultural, cartazes expositivos e rodas de conversa”.

Ao convidar toda a sociedade para participar do evento, que visa lutar a favor da discussão do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), Cristina agradeceu o apoio do vereador Chiquinho Telles, que se sensibilizou com a causa.

Comentários