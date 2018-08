Uma mulher (30) matou o marido após busca-lo em um bar e verificar que havia um ‘chupão’ no pescoço do esposo. O fato aconteceu na noite deste sábado (4), em Campo Grande/MS.

O casal começou uma discussão devido a marca no pescoço. Ela então de posse de uma faca atingiu com um golpe o coração do companheiro. Devido á gravidade do ferimento ele não resistiu e morreu, antes da chegada do socorro.

A autora foi presa e encaminhada à Depac Piratininga e responderá pelo crime de homicídio qualificado.

Comentários