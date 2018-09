Cielo lança celular que também é maquininha de cartão

A Cielo anunciou o lançamento de um aparelho inédito no mercado mundial. A Cielo Lio+ é um aparelho que combina um smartphone e uma maquininha de cartão em uma solução única e integrada. A ideia é simplificar a vida de micros e pequenos empreendedores ao oferecer praticidade, mobilidade e conectividade.

Com capacidade para dois chips de qualquer operadora, o Cielo Lio+ é um smartphone sem qualquer diferença dos outros celulares já disponíveis no mercado. Produzido pela Quantum, o Android tem tela HD de 6 polegadas, bateria de longa duração e processador quad-core, câmera frontal com 12 megapixels de resolução (e sensor frontal de 8 megapixels) com16 giga de capacidade de armazenamento que pode ser expandido com cartão microSD, para até 80 gigabytes.

Quando acoplado à solução de pagamento, a Cielo Lio+, o smartphone se transforma em uma maquininha que aceita mais de 60 bandeiras de cartões de crédito, débito e vale refeição. Programada para somar os sinais do 4G com o Wi-Fi, a solução promete transações mais rápidas, diminuindo a espera na hora de pagar e receber.

Além da praticidade 2 em 1, a Cielo Lio+ dá acesso a mais de 130 aplicativos gratuitos voltados a gestão de negócios. Em parceria com as operadoras Claro e TIM, o smartphone com maquininha começa a ser vendido a partir deste final de semana por 12 vezes de 89 reais e 90 centavos.

Comentários