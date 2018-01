Claudio Sertão, Pré-candidato ao Governo, comemora destaque em pesquisa eleitoral

O empresário Cláudio Sertão, pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo Podemos, comemora não só o fato de aparecer nas pesquisas espontâneas feitas nos 79 municípios do Estado, como provável sucessor ao Governo de MS, como também aparecer à frente de outros homens públicos e políticos como o deputado estadual Junior Mochi, presidente da Assembleia Legislativa e Ricardo Ayache.

“Nós ainda nem iniciamos os trabalhos de pré-campanha, pois estamos, primeiramente, articulando esse trabalho juntamente com empresários da Capital e interior, e já nos despontamos na preferência do eleitor”, afirmou Cláudio Sertão, atribuindo o crescimento de seu nome ao trabalho que sempre desenvolveu em prol do crescimento do Estado com geração de emprego e renda, principalmente na região de fronteira, para onde levou dezenas de empresas e gerou milhares de empregos.

Na mais recente pesquisa, do IPMS, desenvolvida no período de 9 a 17 de dezembro, com 2.285 eleitores dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. As pessoas responderam, espontaneamente em quem votariam para governador de MS se as eleições fossem hoje. Cláudio Sertão aparece, na espontânea, com 0,05% dos votos e na estimulada ele aparece com 0,24% dos votos.

“Consideramos esses números uma grande vitória, pois sequer começamos a trabalhar nos municípios o nome de Cláudio Sertão, um empresário que tem trabalhado há muitos anos em pelo desenvolvimento socioeconômico de Mato Grosso do Sul”, afirma Antonio Mielle, um dos membros do Podemos e da coordenação da pré-campanha do empresário ao governo do Estado.

O pré-candidato reafirma que colocou seu nome à disposição da população sul-mato-grossense depois que veio à tona que um número incontável de políticos está envolvido com atos ilícitos, com corrupção e desvio bilionários de dinheiro público. “Como cidadãos e como empresários que somos, não podemos ficar de braços cruzados enquanto esse mar de corrupção toma conta de nosso Estado e nosso país. Sou pré-candidato para dar um novo rumo de desenvolvimento ao nosso Estado, com transparência e sem corrupção como vemos hoje”, afirmou o empresário, pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo Podemos, partido que tem como pré-candidato à presidência da República o senador Álvaro Dias, que deverá vir a Mato Grosso do Sul, breve, para lançamento da pré-campanha de Sertão.

