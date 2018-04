Cleiton Franco – Diretor Presidente da FUNSAT

Qualificação:

Chave que destrava as portas para o trabalho

CLEITON FRANCO (45): Campo-grandense, Prof. De Matemática, Engenheiro Elétrico, Pós-Graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, MBA em Gestão de Projetos e Pós em Gestão Ambiental, diretor-Presidente da FUNSAT. Destravou em Brasília-DF importantes projetos do SINE que estavam travados desde 2015. Convidado pelo Jor. B. de Paula Filho para falar sobre o assunto dentro do programa BOCA DO POVO pela FM-101.9.

*Por B. de Paula Filho

Boca: Como foram as coisas em Brasília?

CLEITON FRANCO – “Estivemos no Ministério do Trabalho em busca de recursos para Campo Grande e realizamos convênio com o Governo Federal. A Prefeitura Municipal de Campo Grande estava bancando esses importantes programas e desde 2015 não recebíamos um centavo para o SINE (Serviço Nacional de Emprego), bancado pelo Ministério do Trabalho. O prefeito Marquinhos Trad recolocou as coisas em ordem afim de manter o atendimento à população e pagou aluguel, luz, telefone, folha de funcionários. Enfrentamos o desafio. Fomos ao Ministério do Trabalho onde estávamos batendo às portas desde o ano passado e finalmente saímos de lá com o convênio realizado”.

Boca: Qual a experiência de garimpar verbas em Brasília?

CLEITON FRANCO – “Muita burocracia e a dependência de muita insistência. É necessário comprovar realmente que os recursos estão sendo utilizados para destinação correta. Isso é importante para o que estamos fazendo e demonstra a seriedade com que o prefeito Marquinhos Trad (PSD) tem orientado sua equipe administrativa da qual temos a honra de participar”.

Boca: O que se pode esperar numa época tão importante como essa do dia 1º de Maio (“Dia do Trabalho”)?

CLEITON FRANCO – “Apostar em dias melhores. Isso se consegue através da qualificação profissional. As oportunidades surgem a partir dessa qualificação. O Brasil está aberto às oportunidades. Há vagas, mas a exigência primeira é a qualificação. Se você visitar os sites de grandes empresas vai verificar que elas estão contratando, mas exigem pessoas qualificadas. O grande desafio é trazer, abrir vagas em nosso Estado, em nossa Capital”.

Boca: Alguma novidade da Funsat para este semestre?

CLEITON FRANCO – “Cursos para qualificação. Sugiro que façam e se qualifiquem. A Funsat está de portas abertas. Vamos abrir agora 1000 vagas para formar 1000 pessoas, objetivando que elas entrem no mercado de trabalho”.

Boca: Por exemplo, eles falam sobre o quê?

CLEITON FRANCO – “Desde como se comportar numa entrevista de emprego, montar currículo, como ir trabalhar naquilo que você está trabalhando. Não adianta simplesmente arrumar um emprego, mas sim se manter nele, sendo que isso é estar antenado, comprometido com as atividades para suprir as necessidades da empresa e galgar novos postos. O empregado precisa surpreender, ir além, fazer mais, conhecer o comportamento da empresa e daqueles que dela dependem. Saber conversar com os colegas, obedecer à hierarquia, enfim: ter a capacidade de andar à frente das necessidades daquilo para o qual ele foi contratado”.

Boca: Algo mais?

CLEITON FRANCO – “Agradecer a oportunidade e incentivar as pessoas para que se qualifiquem. Esses serão os grandes profissionais do momento e do futuro. Serão os referenciais onde quer que estejam, e para quem demonstra aptidões nunca haverá falta de trabalho e eles receberão sempre bons salários, pois ter um funcionário à altura daquilo que qualquer empresa espera dele, bem como tornar -se respeitado como trabalhador e digno de integrar qualquer equipe. Muito obrigado!”.

