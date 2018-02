CLEITON FREITAS FRANCO – FUNSAT

FUNSAT: Mão amiga àqueles que necessitam de trabalho

O Prof. Cleiton Freitas Franco (45), é um campo-grandense que conhece perfeitamente as necessidades e agruras da infância. Criado pelos avós no bairro Jacy (Região do Anhanduizinho), aos 10 anos entrou para o Instituto Mirim. Trabalhou na Câmara com o Ver. Américo Flores Nicolatti, a quem sempre agradece pelo encaminhamento. Hoje, casado com D. Andréia Curvelo Franco, é pai de duas filhas: Nicolly e Marcelly e está no comando da FUNSAT – Fundação Social do Trabalho, da Prefeitura de Campo Grande-MS.

Conte-nos mais sobre sua bela história de vida…

CLEITON FRANCO – “Em 1988 – aos 15 anos – estagiei na CEF. Aos 16, entrei para a Faculdade de Matemática da UFMS e já comecei lecionar Matemática (Geometria Espacial e Trigonometria). Passei por várias escolas particulares e cursinhos preparatórios. Em 1995, graduei-me em Engenharia Elétrica. Em 2000 me formei em engenharia e comecei exercer a profissão. Em 2003 entrei para Marinha do Brasil como servidor civil. Pós-graduei em Engenharia e Segurança do Trabalho. Fiz MBA em Gestão de Projetos e Pós, em Gestão Ambiental.

Mas você queria mais…

CLEITON FRANCO – Em 2007, tornei-me Oficial Engenheiro da Marinha do Brasil. Em 2014 fui para o Exército, no Ministério da Defesa, trabalhando no departamento de Engenharia e Construções como fiscal de obras públicas. Além de Engenheiro também sou perito judicial na Justiça federal e na justiça do trabalho.

Como você chegou à Funsat?

CLEITON FRANCO – “Fui convidado pelo prefeito Marcos Marcello Trad para assumir como Diretor-Presidente da Fundação Social do Trabalho. Por isso tive que me desligar das Forças Armadas.

Campo Grande perdeu vagas de trabalho?

CLEITON FRANCO – “Quando assumi a FUNSAT, em 2017, existiam apenas 98 vagas abertas. Hoje estamos atendendo entre 400 pessoas/dia que buscam oportunidade de emprego, emissão da Carteira de Trabalho ou dão entrada no seguro desemprego. Garimpamos junto aos empresários vagas para serem ofertadas e que serão repassadas às pessoas que buscam uma oportunidade”.

Como vocês convocam as pessoas?

CLEITO FRANCO – “Vamos ao mercado buscar vagas para indicar as pessoas para preenchê-las, desde que se enquadrem no perfil pretendido pelo empregador. Interessados entram em contato conosco através do aplicativo ‘SINE FÁCIL’ do Serviço Nacional de Emprego, que ela baixa no próprio celular.

Qual é a porcentagem de pessoas que acabam empregadas?

CLEITON FRANCO – “Vinte e cinco em cada cem. Leva vantagem quem tiver algum preparo, especialização ou prática. Mas qem não tiver poderá fazer cursos que a própria FUNSAT oferece gratuitamente em várias áreas como: pintor, eletricista, encanador, pedreiro, etc. Há também empresas que qualificam seus trabalhadores. É uma forma de preparar e oportunizar a todos indistintamente.

Você dinamizou a FUNSAT…!

CLEITON FRANCO – “Somos uma grande equipe para servir aos que nos procuram. Batemos em janeiro o recorde na emissão de Carteiras de Trabalho. Foram mais de 1000 emitidas, o que demonstra a grande quantidade de pessoas que estão sendo empregadas. A FUNSAT está localizada na 14 de Julho, 992 (ao lado da Igreja Ortodoxa), com portas abertas das 7:00 hs às 17:00 hs. Nos finais de semana temos a FUNSAT Itinerante que vai ao encontro daqueles que necessitam da nossa atenção e serviços.

Nosso telefone de contato é 67 3314-3219.

