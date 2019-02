Cobra jiboia é encontrada no Jardim Seminário, na Capital

Uma cobra da espécie jibóia de aproximadamente um metro foi encontrada nesta manhã de terça-feira (26) ao lado de um veículo na Rua Teobaldo Kaffer, no Jardim Seminário em Campo Grande/MS. Neil Ribeiro, motorista de aplicativo estava esperando uma corrida quando percebeu a aproximação do animal. Moradores do local reclamam do mato alto dos terrenos nos bairros, que proporciona o aparecimento de outras insetos e animais nas regiões. A PMA e os Bombeiros foram acionados, mas até o momento não haviam chegado a região para a captura da serpente.

