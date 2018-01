Colaboradores da FUNSAT terão treinamento em brigada de incêndio

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realizará na próxima segunda-feira (29), o curso de Brigada de Incêndio. O objetivo é desenvolver conhecimentos sobre as funções do brigadista para atuação nas situações de riscos de incêndio, e de como combater o incêndio, além do salvamento de pessoas na situação de fogo no ambiente de trabalho.

Cumprimento da Lei

Conforme NT17 vigente, que estabelece as condições mínimas para a composição da brigada de incêndio para atuação em edificações, ocupações temporárias, instalações e áreas de risco, na prevenção e controle e princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, visando em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, além de reduzir danos ao meio ambiente, até a chegada do socorro especializado.

O curso será ministrado pelo Superintendente da Defesa Civil Coronel Oliveira Franco e Sebastião Rayol. Rayol é Bombeiro Civil, Instrutor de A.P.H, Brigada de Incêndio, especialista em Defesa Civil e Gestão de desastres.

O curso será das 7h às 11h e das 13h às 17h, na sede da Funsat. O certificado será entregue pela Defesa Civil e os participantes são colaboradores da Fundação Social do Trabalho, além da teoria os alunos terão aulas práticas no prédio da Funsat.

O Curso de Prevenção e Combate a Incêndios (Brigadista Básico) é elaborado e validado conforme exigências do Ministério do Trabalho e Emprego.

CRÉDITO: Assessoria da PMCG

