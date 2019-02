Durante as chuvas intensas nesta tarde de quinta-feira (28) um ônibus do transporte coletivo caiu num buraco no Residencial Cristo Redentor e quase tombou. O pneu traseiro ficou atolado numa valeta. No momento do acidente havia alguns passageiros no veículo inclusive uma idosa e uma grávida. Ainda não há informações de feridos.

