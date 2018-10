Colgate lança campanha “Sorrir faz Sorrir” e, com a sua ajuda, cria movimento que leva sorrisos para milhares de brasileiros de Japorã – MS

A cidade receberá mutirão de entrega de kits de saúde bucal e atendimento odontológico para os moradores

A Colgate acredita que todos merecem um futuro com motivos para sorrir, por isso, para comemorar o Mês da Saúde Bucal, lança uma campanha que, além de transformar a realidade da higiene bucal de cinco cidades brasileiras, vai contar histórias de brasileiros que tem muitos motivos para sorrir.

Foram escolhidas cinco cidades nas diferentes regiões do Brasil para serem palco desse grande movimento: Japaraíba (MG), Jaquirana (RS), Japorã (MS), Rio Crespo (RO) e Ingazeira (PE). Em cada uma dessas cidades, a Colgate buscou pessoas com histórias inspiradoras que retratam a diversidade e realidade da população brasileira. São histórias reais que mostram de forma genuína seus motivos para sorrir, como a do Roberto Martins, morador de Japorã. Roberto perdeu tudo quando era criança e foi acolhido pela comunidade. Hoje, aos 37 anos, ele é cacique e incentiva todos de sua tribo a estudarem e conquistarem espaços.

A campanha “Sorrir faz Sorrir” já passou pelas cidades de Japaraíba (MG) e Jaquirana (RS) e agora chega à cidade de Japorã, no Mato Grosso do Sul.

A campanha iniciou no dia 03 de setembro e terá duração de dois meses. Nela, os consumidores podem participar e ajudar a cuidar da saúde bucal de milhares de brasileiros e levar ainda mais sorrisos para todos. A cada três produtos Colgate comprados e cadastrados no site www.sorrirfazsorrir.com.br, um kit de higiene oral será doado para essas cidades. Quem participar cadastrando seus produtos no site, também concorrerá a milhares de prêmios na hora de até 500 reais.

Em paralelo, entre os dias 9 de setembro e 18 de novembro, serão realizados mutirões de atendimento odontológico nas cinco cidades, visando melhorar a saúde bucal dos moradores e conscientizar sobre a importância do cuidado da mesma. O mutirão da campanha em Japorã (MS) ficará de 09 a 13 de outubro atendendo adultos e crianças. Gleici Damasceno, estudante de psicologia, campeã do BBB 2018 e muito envolvida em causas sociais, estará presente na cidade no dia 10 de outubro para entrega de kits de higiene bucal.

Visando a transparência, a Colgate disponibiliza um contador eletrônico no site da campanha, que acompanha em tempo real a quantidade de kits doados. No site também poderão ser vistos vídeos que contam a história das cidades e dos moradores.

A Campanha “Sorrir faz Sorrir” tem como parceira a ONG Amigo da Vez, uma organização formada por dentistas especializados em levar orientação e atendimento odontológico à população carente. A Colgate oferece todo o suporte necessário para a montagem do espaço de atendimento nas cidades e aos profissionais responsáveis pelo tratamento odontológico, além da doação de produtos e materiais. “Acreditamos que todas as pessoas merecem um futuro com motivos para sorrirem. Mais do que oferecer um atendimento, estamos oferecendo a conscientização sobre a importância da higiene bucal. Queremos que a experiência conquistada na ‘Campanha Sorrir faz Sorrir’ possa transformar o futuro do sorriso de milhares de brasileiros, que também poderão transmitir todo o conhecimento adquirido para as próximas gerações”, comentou Luciana Abe, diretora de marketing da Colgate. “A preocupação da Colgate com a saúde bucal da população vai muito além de um portfólio completo de produtos do segmento. Todo o trabalho social, através do Programa “Sorriso Saudável Futuro Brilhante” em 17 anos no Brasil, já impactou 61 milhões de crianças e a ideia é aumentar cada vez mais esse número”, completou Luciana Abe.

AGENDA

Campanha “Sorrir faz Sorrir” – Japorã (MS)

Mutirão de atendimento odontológico

LOCAL: Rua Ponta Porã – Salão da Terceira Idade

DATA: 09/10/2018 a 13/10/2018

HORÁRIO: 9h às 18h

Entrega de kits de higiene bucal

LOCAL: Rua Ponta Porã – Salão da Terceira Idade

DATA: 10/10/2018

HORÁRIO: a partir das 9h

Sobre Colgate-Palmolive 90 anos de Brasil – A Colgate-Palmolive, fundada em 1806 por Willian Colgate, chegou ao Brasil em 1927. Completando 90 anos de brasilidade em 2017, a companhia trabalha diariamente para espalhar o Sorriso Colgate a todas as pessoas, investindo em pesquisas e inovação para proporcionar saúde e bem-estar. A marca promove a saúde oferecendo uma linha completa de produtos consagrados em Higiene Oral (Colgate, Sorriso, Tandy e Prevent), Higiene Pessoal (Palmolive, Protex e Darling), Limpeza do Lar (Ajax, Pinho Sol e Ola) e Nutrição Animal (Hills). A empresa também atua em projetos educacionais como o programa “Sorriso Saudável, Futuro Brilhante”, que já beneficiou mais de 53 milhões de crianças no Brasil, disseminando hábitos saudáveis de higiene bucal por meio de parcerias com governo, associações e profissionais de odontologia. Atualmente, a Colgate-Palmolive conta com mais de 3.5 mil funcionários no Brasil com fábricas em São Paulo e São Bernardo do Campo – SP.

