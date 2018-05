Colisão entre carro e moto deixa idosa ferida

Um trabalho rural (47) foi preso após bater numa moto pilotada por uma idosa (62). Fato aconteceu nesta segunda-feira (7), no bairro Portinho Pache, em Campo Grande/MS.

O veículo colidiu com a moto no cruzamento das ruas Santana e do Franco. Os bombeiros fizeram os primeiros socorros e encaminharam a vítima com escoriações a unidade de saúde.

O motorista passou pelo bafômetro que acusou 0,57 miligramas de álcool expedido pelos pulmões.

A Polícia registrou o caso e o encaminhou a delegacia para as providencias cabíveis.

