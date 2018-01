Colisão frontal entre um Pálio e um ônibus deixa feridos na BR-163

Colisão frontal entre um Fiat Pálio e um ônibus na BR-163 por volta das 7h30 de hoje (2) deixou quatro feridos. O Pálio com placas de Várgea Grande estava vindo de Dourados e seguia sentido Cuiabá. O ônibus que fazia a linha Anhanduí vinha em sentido contrário.

O motorista que vinha conduzindo o veículo Pálio estava junto com a família. Duas pessoas do veículo ficaram presas às ferragens e foram socorridas e encaminhadas a unidade de saúde.

As causas prováveis do acidente teria sido que o motorista do Pálio tenha dormido ao volante. Equipes da CCR MS Via, PRF e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

