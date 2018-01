A inflação para as famílias mais pobres recuou para o menor nível da história. Em 2017, o indicador que mede a variação de preços para esse grupo ficou em 2,07%; para a média do País, o número foi ligeiramente maior, ficou em 2,95%. A queda de preços de alimentos importantes na mesa dos brasileiros colaborou para que o ano fosse melhor para essas famílias. Feijão, arroz, carne, frutas e muitos outros itens ficaram mais baratos no ano passado.

CRÉDITO:Governo do Brasil, com informações do IBGE

