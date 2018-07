Com apoio dos partidos aliados MDB espera libertação de André para as próximas horas

Com a manutenção da pré-candidatura de André Puccinelli (MDB) ao Governo do Estado e diante do apoio assegurado dos partidos aliados, o MDB mantém a convenção marcada para o dia 04 de agosto na Capital e aguarda para as próximas horas uma definição sobre o novo pedido de HC, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça.

A ideia do partido continua sendo realizar num mesmo local a convenção de vários partidos aliados, facilitando assim o lançamento das candidaturas e o registro das chapas e coligações. Os dirigentes, reunidos ainda na noite de terça-feira, reafirmaram a manutenção da candidatura de André Puccinelli ao Governo. “Continua existindo ainda o Plano A. “A” de André”, afirmou o deputado Junior Mochi, na reunião com os partidos aliados, depois de transmitir a eles mensagem do próprio André reafirmando a disposição de se manter candidato.

Segundo os advogados, os recursos que estão sendo encaminhados podem produzir resultados positivos já nas próximas horas, fazendo com que tudo volte ao normal. “As manifestações de solidariedade que temos recebido deixam claro que o eleitor não quer ser manipulado e não aceita interferências no processo eleitoral. A prevalecer esse sentimento, vamos sair fortalecidos desse processo”, afirmou o presidente municipal do partido, Ulisses Rocha.

Comentários